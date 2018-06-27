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Abreu 27. kulübüyle anlaştı

Şili ekibi ile anlaşan 41 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Abreu, kariyerinde 27. farklı kulüpte görev yapacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:24
Abreu 27. kulübüyle anlaştı

Şili İkinci Ligi takımlarından 'in kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu , kariyerinde 27. farklı kulüpte forma giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki forvet oyuncusu Abreu ile sözleşme imzalandı.

Abreu, ülkesinde Nacional, Meksika'da Tigres, Cruz Azul, Arjantin'de River Plate, San Lorenzo, İspanya'da Deportivo, Real Sociedad, Yunanistan'da Aris ve Brezilya'da Botafogo başta olmak üzere birçok kulüpte görev yaptı.

Uruguay Milli Takımı ile çıktığı 70 maçta 26 gol kaydeden Abreu, 2011 Copa America'da zafere ulaştı.

Kariyerine 1995'te başlayan ve 27. takımıyla anlaşan Abreu, en fazla kulübün formasını giyen futbolcular sıralamasında, 29'ar takımda görev yapan eski İngiliz oyuncular Trevor Benjamin ve John Burridge'in arkasında yer alıyor.

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Abreu 27. kulübüyle anlaştı
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