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Hollandalı golcü ile anlaşma sağladı

, Portekiz ekibi 'un yıldız forveti ile anlaşma sağladı. Sporting Lizbon, Maritimo maçının ardından taraftarların antreman sahasını basıp darp ettiği oyuncular arasında olan Bas Dost bu olaydan sonra Lizbon ekibiyle yolları ayırma kararı almıştı. Portekiz'de çok iyi sezon geçiren yıldız oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 15:36
Beşiktaş Hollandalı golcü Bas Dost ile anlaşma sağladı

'a Hollandalı gol makinesi geliyor. Son dönemde Portekiz'de forması altında gösterdiği performans ile kalitesini ispatlayan 29 yaşındaki forvet Beşiktaş'a gelmeye çok yakın. Yönetim yıldız futbolcunun imza parasında anlaşıp transferi bitirmek için harekete geçti. Özellikle hava toplarındaki etkinliği ile bilinen Bas Dost 3.2 milyon euro yıllık maaşla Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

SON VURUŞLARDA ÇOK ETKİLİ

Bonservisinin elinde olması ve Portekiz'de gösterdiği performans nedeniyle birçok takımın radarında bulunan Bas Dost'un menajeriyle görüşmelere başlandı. Yıldız oyuncunun imza parasında anlaşılırsa imzalar atılacak. Beşiktaş'ta ikinci hedef ise Aboubakar olarak geçiyor. Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla 49 mücadeleye çıkan Bas Dost, 34 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bas Dost, hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de bitirici vuruşları ile tanınıyor.

29 yaşındaki golcü oyuncu daha önce Wolfsburg, Heereveen ve Heracles gibi takımlarda top koşturmuştu.

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Beşiktaş Hollandalı golcü Bas Dost ile anlaşma sağladı
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