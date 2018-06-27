Beşiktaş’tan yeni sezona merhaba

Beşiktaş
2018-2019 sezonunun ilk idmanını dün akşam gerçekleştirdi. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrol çalışması, pas çalışması, iki grup halinde değişmeli minik kale maçlar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş'ın yeni transferi Dorukhan, dün akşam yapılan idmanda yer aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, yeni sezon için yapılan ilk antrenmanın sonunda siyah-beyazlıları takip eden basın mensupları ile fotoğraf çektirip bir süre sohbet etti.