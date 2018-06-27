2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında İzlanda'yı 2-1 yenen Hırvatistan, lider olarak son 16 turuna yükseldi. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golle 53. dakikada Milan Badelj ve 90. dakikada Ivan Perisic'ten geldi. Bu sonuçla Hırvatistan, oynadığı 3 maçı da kazanarak grup etabını 9 puanla lider tamamlarken İzlanda, kupaya 1 puanla veda etti.

İ ZLANDA 1-2 HIRVATİSTAN (MAÇ SONUCU)

İzlanda 0 - 1 Hırvatistan, 53' Milan Badelj

İzlanda 1 - 1 Hırvatistan, 76' Gylfi Sigurdsson

İzlanda 1 - 2 Hırvatistan, 90' Ivan Perisic

Grupta yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Hırvatistan son 16 turunda, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Danimarka ile karşılaşacak. Grupta 1 puan toplayan İzlanda ise organizasyona veda etti.

Hırvatistan'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçın ilk yarısında İzlanda daha etkili bir performans ortaya koyarken, takımlar skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

53. dakikada Hırvatistan 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Pivaric'in vuruşunda savunmadan sekten top penaltı noktasında bulunan Badelj'in önüne düştü. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

75. dakikada Gylfi Sigurdsson'un yaptığı vuruşta hakem Lahoz, Lovren'in ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltıyı kullanan Gylfi Sigurdsson meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 1-1 yaptı.

90. dakikada Hırvatistan tekrar öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Perisic'in yaptığı vuruşta, top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-2

Hırvatistan, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Stat: Rostov

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)

İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Ragnar Sigurdsson (Dk. 70 Gylfi Sigurdarson), Magnusson, Gunnarsson, Hallfredsson, Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason (Dk. 90 Traustason), Finnbogason (Dk. 85 Albert Gudmundsson)

Hırvatistan: Kalinic, Pivaric, Caleta-Car, Corluka, Jedvaj, Badelj, Modric (Dk. 65 Bradaric), Perisic, Kovacic (Dk. 81 Rakitic), Pjaca (Dk. 70 Lovren), Kramaric

Goller: Dk. 53 Badelj, Dk. 90 Perisic (Hırvatistan), Dk. 76 Gylfi Sigurdsson (İzlanda)

Sarı kartlar: Dk. 14 Pjaca, Dk. 83 Jedvaj (Hırvatistan), Dk. 59 Hallfredsson, Dk. 64 Finnbogason, Dk. 84 Saevarsson (İzlanda)

DÜNYA KUPASI KADROLARI

HIRVATİSTAN

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Defans: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Salzburg)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka)

Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

İZLANDA

Kaleci: Hannes Halldorsson (Randers), Frederik Schram (Roskilde), Runar Runarsson (Nordsjaelland)

Defans: Birkir Saevarsson (Valur), Sverrir Ingason (Rostov), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Kari Arnason (Aberdeen), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofya), Hordur Magnusson (Bristol City), Ari Skulason (Lokeren)

Orta saha: Samuel Fridjonsson (Valerenga), Albert Gudmundsson (PSV), Johann Gudmundsson (Burnley), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Gylfi Sigurdsson (Everton), Olafur Skulason (Kardemir Karabükspor), Aron Gunnarsson (Cardiff City), Rurik Gislason (Sandhausen), Emil Hallfredsson (Udinese), Arnor Traustason (Malmö)

Forvet: Bjorn Sgurdarson (Rostov), Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Bodvarsson (Reading)