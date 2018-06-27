Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Cenk Tosun: "Everton taraftarı da Beşiktaşlılar gibi çok sadık"

: " taraftarı da lılar gibi çok sadık"

İngiliz ekibi 'ın golcü futbolcusu , " taraftarı bana çok sadıktı. Everton taraftarı da onlar gibi. Destekleriyle iyi işler yapabilmemiz için ilham veriyorlar" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 13:09
Cenk Tosun: Everton taraftarı da Beşiktaşlılar gibi çok sadık

Milli futbolcu Tosun, Kulübü'nün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

'ye geldiğinden bu yana taraftarın kendisine büyük ilgi gösterdiğini ifade eden , "Kariyerimde şimdiye kadar hep büyük taraftarların önünde futbol oynama şansı yakaladım. Buraya geldiğim ilk günden bu güne kadar İngiliz taraftarlar büyük destek verdi. Everton taraftarı da taraftarı gibi çok sadık. Başarılı işler yapabilmeniz için destekleriyle ilham veriyorlar. Sahaya adımınızı attığınız anda destekleriyle ekstra motivasyon sağlıyorlar" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cenk Tosun: "Everton taraftarı da Beşiktaşlılar gibi çok sadık"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN