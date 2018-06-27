Phillip Cocu 18:30’da imzalıyor

Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı
teknik direktör Phillip Cocu bugün İstanbul'a
gelecek ve imzayı atacak. Ülker Stadı 1907 Tribünü'ndeki tören saat 18.30'da başlayacak.
Hollandalı çalıştırıcı yarın ise yeni takımı ile sezonu açacak ve futbolcularıyla tanışıp ilk antrenmanını yaptıracak. 'VOLKAN DEVAM EDER' Fenerbahçe
'nin kalecisi Volkan Demirel
'in geleceği hakkında menajeri Erdinç Şehit, açıklamalar yaptı. Şehit, "Volkan Demirel için henüz Fenerbahçe ile bir görüşme yapmadık. Ben Fenerbahçe'de kalma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum"' dedi.