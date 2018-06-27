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, sezonu açıyor

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları için yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 10:50
Fenerbahçe, sezonu açıyor

Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde ilk antrenmanına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı ise henüz belli olmadı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak.

Süper Lig'de yeni sezon ise 10 Ağustos'ta başlayacak.

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Fenerbahçe, sezonu açıyor
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