Fenerbahçe'den, Daniel Sturridge'ın menajerine flaş cevap

Fenerbahçe transfer için dört koldan arayışını sürdürürken, menajerler de sarı-lacivertli takımın kapısını aşındırıyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde Liverpool'un satmak istediği Daniel Sturridge'nin iki menajerinin şu ana kadar Fenerbahçe ve Sevilla ile temas kurduğunu ancak yüksek fiyat nedeniyle iki kulübün de transfere soğuk baktığını yazdı. Fenerbahçe, geçen sezon sık sık sakatlık yaşayan ve ocak ayında kiralandığı West Bromwich Albion'da sadece 6 maça çıkan İngiliz forvete sıcak baktı ancak 17 milyon Euro olan bonservisinin yanı sıra yıllık 4 milyon Euro civarında maaşı olduğunu öğrenince, görüşme derinleşmeden sonlandırıldı.

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