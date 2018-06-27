Galatasaray, Ryan Donk ve Muğdat Çelik'i KAP'a iki bildirim

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 28 yaşındaki Muğdat Çelik ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray öte yandan Ryan Donk ile sözleşme uzatma görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi:

"Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."