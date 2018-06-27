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, ve 'i KAP'a iki bildirim

, 30 Haziran Cumartesi günü 'la olan sözleşmesi sona erecek olan 'le transfer görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı ekip ile sözleşme uzatma görüşmelerine başlandığını da KAP'a bildirdi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 21:43
Galatasaray, Ryan Donk ve Muğdat Çelik'i KAP'a iki bildirim

, Spor Toto Süper Lig ekibi 'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 28 yaşındaki ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray öte yandan Ryan Donk ile sözleşme uzatma görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi:

"Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray, Ryan Donk ve Muğdat Çelik'i KAP'a iki bildirim
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