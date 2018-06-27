Almanya, Güney Kore, Meksika ve İsveç'in yer aldığı F Grubunun ilk maçlarında İsveç, Güney Kore'yi 1-0; Meksika'da sürprize imza atarak son şampiyon Almanya'yı 1-0 mağlup etmişti. Meksika ikinci maçında da Güney Kore'yi Vela ve Javier Hernandez'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Güney Kore'nin tek golü ise Tottenham'ın yıldızı Son'dan geldi.

Grupta son durum şu şekilde; iki maçını da kazanan Meksika'nın 6 puanı var. Almanya'nın puanı ise 4. Meksika ile karşılaşacak İsveç'in 3 puanı var, Güney Kore ise henüz puanla tanışamadı.

Güney kore Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güney Kore ile Almanya arasında oynanacak F Grubu son maçı TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Eğer Almanya güçlü hücum silahlarıyla; Güney Kore karşısında iki farklı galip gelirse İsveç - Meksika maçının sonucunu beklemeden gruptan çıkacak.

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde

GÜNEY KORE: Cho Hyun, Yong Lee, Chul Hong, Kim Young Gwon, Hyun Soo Jang, Ju Se-Jong, Ki Sung-Yueng, Jae-Seong Lee, Moon Seon-Min, Heung Min Son, Hee-Chan Hwang

ALMANYA: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Rüdiger, Jonas Hector, Khedira, Kroos, Draxler, Reus, Müller, Mario Gomez