Samet Aybaba: "En fazla 5 oyuncu alacağız"

Yeni sezonun ilk antrenmanı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Aybaba, bu sezon daha coşkulu bir oyun sergileyeceklerini ifade etti.

Üç oyuncunun Dünya Kupası nedeniyle milli takımlarında olduğunu aktaran Aybaba, "3 arkadaşımız milli takımda. 1'i yarı izinli. Biz iyi takımız. Yeni oyuncularımız, genç oyuncularımız var. Son yaşanan iki senelik kötü sezon var. Onları geride bıraktık. Daha coşkulu oynayacağız. Bursaspor'u eski günlerine döndürmeye çalışacağız. Başarı için birlikte hareket etmemiz lazım." diye konuştu.

"İYİ OYUNCULARI KADROMUZA KATMAYI PLANLIYORUZ"

Transferin zor olduğunu aktaran Aybaba, şunları kaydetti:

"Herkes Dünya Kupası'na odaklandı. Dünya Kupası'ndan sonra görüşülebileceğini söylüyorlar. 4-5 tane kaliteli oyuncuyu bu takımın kadrosuna katacağız. Genç arkadaşlarımız da daha çok motive olacaklar. Transfer için çok acele etmeyelim, hata yapmayalım. En fazla 5 oyuncu alacağız. Onunla ilgili bütçemiz de belli. O bütçeyle birlikte hareket edip, iyi oyuncuları kadromuza katmayı planlıyoruz."

AVUSTURYA KAMPININ İPTAL EDİLMESİ

Deneyimli teknik adam, Avusturya kampının iptal edilmesi konusunda ise şöyle konuştu:

"Mesafelerle ilgili sıkıntılar var. Oynayacağımız takımların isimleri ile ilgili sürekli değişiklikler oluyordu. Bu tamamen benim aldığım karardı. Bundan başka kimsenin haberi yok. Buradaki teknik konularda ve oyuncu transferlerinde kararları ben alırım. Sadece oyuncu transferinin ekonomisini kulüp yönetir."

"TİTİ BİRAZ GECİKMELİ GELECEK"

Takımdan ayrılacak olan isimlere yönelik de konuşan Aybaba, şunları kaydetti:

"Sahada çalışan oyuncuları görüyorsunuz. Titi biraz gecikmeli gelecek. Onun dışındaki oyuncular büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Titi'nin özel sebebi var ama karşılığı da var tabii ki. Bizim de özel bir sebebimiz olacak."

Samet Aybaba, Dünya Kupası'nda mücadele eden Bursasporlu Aziz Behich ve Ekong'un iyi performans sergilediğini belirterek, "İyi bir bütçe ile karşımıza çıkan kulüple konuşuruz. Daha iyisini alırız ya da hazırlarız. Transferlerimizin bir kısmını da mevcut kadromuzun içinden yapacağız. 14 arkadaşımızı içimize aldık. Cevap verenleri oynatmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.