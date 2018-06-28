Phillip Cocu: Felsefemle geldim

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Hollandalı çalıştırıcı Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin de hazır bulunduğu imza töreninden önce basının soruları cevapladı. İşte yeni hocanın ağzından tüm merak edilenler: Burada olmaktan mutluyum. Damien ve Başkan'la Fenerbahçe ile ilgili planlarımızı ve geleceği konuştuk. Futbola dair felsefemi yansıtmak için geldim. Tabii ki çok çalışacağız ama takım olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Saha içi ve dışında bunu yapmalıyız. PSV'de yaptıklarımı tekrarlamak için buraya geldim. Bazen öyle bir an gelir ki artık değişim zamanıdır. Büyük bir kulübün sunduğu fırsat önüme çıkınca PSV'den ayrıldım. Futbola dair temel prensiplerim değişmeyecek. Öne doğru oynayan bir takım, yaratıcı ve hep pozisyon üreten bir takım düşüncem değişmeyecek. Fenerbahçe'nin birçok karşılaşmasını izledim. Oyuncuları gözlemledim ama bu işin en iyi yolu birlikte çalışmaktır. Bu kulübün özlediği Şampiyonlar Ligi'nde olmak hedeflerimizden biri.



JOSEF VE MEHMET TOPAL'DAN VAZGEÇECEK Mİ?

Bazen iki defansif orta saha bazen tek defansif orta sahayla oynamak gerek. Bunu oyuna göre belirleyeceğiz. Futbol felsefemiz geriden oyun kurmak ve bol pozisyon üretmektir. Topa sahip olan ve çok hareketli bir takım için çalışacağız. Elimizdeki kadroya bakacağız. Başlangıcımız bu. Gözlerimiz sonuna kadar açık olacak. Altyapıyı tanımamız gerek. Stadın dolu olması bizim için fantastik olur. Çok fazla taraftar varsa siz güçlü olursunuz, rakipleri baskı altına alırsınız. PSV ve Barcelona ile buraya geldim. Atmosferi biliyorum. Kısaca taraftarla birlikte çalışacağız.



KOCAMAN'IN EKİBİYLE DEVAM

Başkan Ali Koç imza töreninde sözlerine Aykut Kocaman'a teşekkür ederek başladı ve önemli bir bilgiyi paylaştı: "Fenerbahçe'ye hem geçtiğimiz sezon hem de bugüne kadar, futbolcu ve teknik direktör olarak verdiği hizmetlerden dolayı bir başkan ve taraftar olarak Aykut Hoca'ya teşekkür ediyorum. Kendisi ile kararımızı konuşurken 'Bir müddet çalışmayacağım, ekibimin haklarının korunmasında destek istiyorum'" dedi. Biz de kendisine 'Sadece ekibiniz değil sizin de haklarınız korunacak' dedik. Bir adım öteye gidiyorum, hocadan daha fazlası derken onun ekibi ile Cocu çalışmaya başlayacak, arzu ettikleri ile de devam edecek."



NAZAR DEĞMESIN!

Alı Koç transfer soruları için, "İmza atılmadan açıklamayı doğru bulmuyoruz. Hem nazar değmesin diye doğru bulmuyorum hem de iş bozulmasın diye doğru bulmuyorum. Yakın olduğumuz oyuncular olabilir. Birkaç haftada sıkı pazarlık yapmamız gereken oyuncular olabilir. Arzumuz tüm kadronun Şampiyonlar Ligi'ne kadar hazır olması ama FFP'nin şartları da önemli ve manevra alanımızı daralttı. Güzel bir özel maç programı hazırladı hocamız. İyi takımlarla oynamayı planlıyoruz. 6-7 Ağustos geldiğinde takımımızın ana bölümü tamamlanmış olur ama Şampiyonlar Ligi elemelerindeki sonuç ne olursa olsun transfer olabilir" dedi. Comolli ise, "Transferi doğru anda açıklamak istiyoruz. Gerek Phillip gerek ben pek çok oyuncu izliyoruz. Doğru pozisyona geldiğimizde açıklamayı yapacağız" diye konuştu.



GEREKLİ BİLGİLERİ ALDIM

Cocu daha önce Türkiye'de bulunmuş Hollandalı isimler Frank de Boer, Dirk Kuyt ve Hiddink'le konuşup fikir aldığnı doğruladı. Hollandalı çalıştırıcı, "Her Hollandalı aynı değildir, farklıdır. Ama ben öğrenmem gereken şeyler varsa buna açığım. O nedenle aramam gereken isimleri aradım ve bilgi aldım. Hedefimi biliyorum. Bu yolculuğa takımla çıkacağız" dedi.

Cocu'nun yardımcısı Chris van der Weerden'in eşi, Başkan Koç'tan büyük övgü aldı. Lynn van der Weerden'in 18 ve 20 yaşlarında iki çocuğu daha olduğunu belirten Koç, "Onlar gelmeyecek ama küçük oğulları İstanbul'da bizimle yaşayacak" dedi.



47 yaşındaki Phillip Cocu'nun çiçeği burnunda eşi, güzelliğiyle dikkat çekti.



Başkan Cocu'nun birkaç gün önce evlendiği bilgisini paylaştı. Seçim sloganı olan 'Biz bir aileyiz'i hatırlatıp bu pozu verdirdi.

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