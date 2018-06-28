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, Muğdat Çelik transferini resmen açıkladı

ekibi , son olarak 'da forma giyen Muğdat Çelik'i transfer ettiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Teleset Mobilya Akhisarspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Öte yandan Muğdat Çelik'in alacağı ücret de belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 18:43 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 19:39
Galatasaray, Muğdat Çelik transferini resmen açıkladı

ekibi , son olarak 'da forma giyen Muğdat Çelik'in transfer edildiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray tarafından KAP'a yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile 2018-2019 sezonu için transferi konusunda aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcuya 2018-2019 futbol sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 8.000 TL, Türkiye Kupası müsabakaları için ise net 4.000 TL prim ödenecektir. Şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya ayrıca imza parası olarak net 500.000 TL ödeyecektir.

Buna ek olarak;

2018-2019 Sezonunda futbolcu 20 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında ilk 11'de oyuna başlar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 8.000 TL, Türkiye Kupası müsabakaları için ise net 4000 TL prim ödenecektir.

Bunun devamında;

2019-2020 Sezonunda futbolcu 20 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında ilk 11'de oyuna başlar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.300.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 10.000 TL, Türkiye Kupası müsabakaları için ise net 5.000 TL prim ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Teleset Mobilya Akhisarspor tarafından 2016 yılında transfer edilen Muğdat, 2017-18 sezonunda Manisa ekibiyle çıktığı 35 maçta 7 gol atıp 9 asist yaptı ve takımının Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlamasında önemli rol oynadı.

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Galatasaray, Muğdat Çelik transferini resmen açıkladı
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