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lı muhabirleri şaşırtan sorular: "Cocu'nun işi zor..."

teknik direktörü 'nun basın toplantısını takip eden lı muhabirler dikkat çeken tespitlerde bulundular. Türk basınından gelen başarı odaklı sorulara şaşıran Hollandalı gazeteciler, Cocu'nun işinin zor olduğuna dikkat çektiler.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 13:03 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 14:57
Hollandalı muhabirleri şaşırtan sorular: Cocu'nun işi zor...

'nin yeni teknik direktörü dün düzenlenen imza töreni ile kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. Basın toplantısını birçok Türk muhabir takip ederken 'dan da misafirler vardı.

Hollanda'dan gelen basın mensupları, Cocu'nun basın toplantısını takip ederken bir yandan da gözlemlerde bulunmayı ihmal etmediler. bu gözlemleri sayfalarına taşıyan muhabirlerden Erik van Haren (De Telegraaf) ve (AD) ilginç tespitlerde bulundular.

İşte o muhabirlerin, imza törenine dair söyledikleri:

De Telegraaf muhabiri Erik van Haren:

"Çok sıcak bir oda. Tam bir soru yığını. Sürekli çalan telefonlar. Sürekli yinelenen 'başarılı olmak zorundasınız' vurgusu... Ama Phillip Cocu tüm bunların altından başarıyla kalkmayı bildi."

AD muhabiri Maarten Wijfels:

"İmza töreninde sohbet, muhabbet yoktu. Beklentilerin ne kadar yüksek olduğu ortaya çıktı. Türk basını direkt konuya girdi ve '4 yıldır şampiyonluk yok. Kısa sürede bunu nasıl başaracaksınız' diye sordular."

AD muhabiri Maarten Wijfels:

"Fenerbahçe'nin yeni başkanı ilgi çekici biri. Türkiye'nin en zengin üç ailesinden birine mensup, iş adamı. Harvard'da okumuş, Morgan Stanley'de analistlik yapmış. 'un Fenerbahçe'ye vaatleri, daha az duygu; daha rasyonel politika."

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Hollandalı muhabirleri şaşırtan sorular: "Cocu'nun işi zor..."
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