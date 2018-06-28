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, ile anlaştı

, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen ile prensipte anlaştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:32
Kayserispor, Bernard Mensah ile anlaştı

Kayserispor Kulübü Başkanı , Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile kulübü 'in izni dahilinde yaklaşık bir aydır görüştüklerini açıkladı. Başkan Erol Bedir, "Atletico Madrid'in futbolcusu olan Mensah Kasımpaşa'da kiralık oynuyordu. Takımından izin alarak kendisi ile görüştük. Kayserispor'da oynamak istediğini söyledi" dedi.

Atletico Madrid ile de görüşme halinde olduklarını bildiren Erol Bedir, "Görüşmeler belli bir aşamaya gelindi. Anlaşma sağlanırsa bunu kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

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Kayserispor, Bernard Mensah ile anlaştı
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