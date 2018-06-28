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Yeni spor’un başarılı defans oyuncusu , yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 16:47
Sadık Çiftpınar, Malatya'da kaldı

Transferi için bir süredir ile Yeni spor'un görüşme halinde olduğu , taraflar arasında anlaşma olmayınca yuvada kaldı. spor Kulübü ile 'un transfer ücreti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve bu transferin şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi.

"TRABZONSPOR'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Transfer görüşmelerini doğrulayan Sadık, kulübünün menfaati doğrultusunda hareket edeceğini, Trabzonspor ile fiyat konusunda anlaşılamadığını ifade etti. Kendisine sunulan teklifin gurur verici olduğunu kaydeden Sadık, "Transferde büyük bir kulübümüzün bana teklifte bulunması gerçekten hem kendim hem de kulübüm adına gurur verici. İki kulübün yönetimleri bir süredir görüşüyorlardı. Galiba fiyat konusunda anlaşma sağlanamamış. Sağlık olsun, demek ki hakkımda hayırlı olan buymuş. Ben Trabzonspor Kulübü'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Benimle ilgilendiler. Dün akşam Malatya'ya geldim ve çalışmalara başladım. Bundan sonra tek düşüncem takımım olacak" diye konuştu.

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Sadık Çiftpınar, Malatya'da kaldı
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