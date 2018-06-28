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'da 3 kaçağa noter tespiti

'da yeni sezonun ilk antrenmanında takıma katılmayan , ve için işlem başlatıldı. Trabzonspor yönetimi, izinsiz olarak iki gündür idmanlara katılmayan üç yabancı oyuncu için noter tespiti yaptırdı. Bu futbolculara idmana çıkmadıkları her gün için ceza verilecek.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
Trabzonspor'da 3 kaçağa noter tespiti

'da dün gündem yine izinsiz olarak antrenmana katılmayan üç yabancı futbolcuydu. Yönetimin tesislere çağırdığı noter, çalışmada yer almayan Jose Sosa, Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado için tutanak tuttu. Üç futbolcuya gelmedikleri her gün için cezai işlem uygulanacak. İzinli olan Burak, Aytaç, Yusuf, Kucka, Novak ve Onazi antrenmana katılmadı. Kaleci Onur, Mustafa, Batuhan, Olcay, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Muhammet Beşir ise sağlık kontrolünden geçtiği için idmanda yer almadı. Bordo-mavililer yaklaşık 1 saat süren antrenmanda hafif tempolu bir koşu gerçekleştirdi.

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Trabzonspor'da 3 kaçağa noter tespiti
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