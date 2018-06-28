Trabzonspor'da 3 kaçağa noter tespiti

Trabzonspor'da dün gündem yine izinsiz olarak antrenmana katılmayan üç yabancı futbolcuydu. Yönetimin tesislere çağırdığı noter, çalışmada yer almayan Jose Sosa, Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado için tutanak tuttu. Üç futbolcuya gelmedikleri her gün için cezai işlem uygulanacak. İzinli olan Burak, Aytaç, Yusuf, Kucka, Novak ve Onazi antrenmana katılmadı. Kaleci Onur, Mustafa, Batuhan, Olcay, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Muhammet Beşir ise sağlık kontrolünden geçtiği için idmanda yer almadı. Bordo-mavililer yaklaşık 1 saat süren antrenmanda hafif tempolu bir koşu gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU