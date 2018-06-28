Spor Toto Süper Lig ekipleri transferi unuttu

UEFA Finansal Fair Play, Dünya Kupası derken Süper Lig belki de tarihinin en durgun transfer dönemini yaşıyor. Transferin resmen başlamasının üstünden 18 gün geçmesine rağmen şu ana kadar sadece 25 isimle resmen sözleşme yapıldı. Birden fazla transfer yapan takım sayısı 8 olurken 5 takım ise (Başakşehir, Göztepe, Bursaspor, Akhisar, BŞB Erzurum) 18 günde 1'er oyuncu aldı. İçerisinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da olduğu 5 takım ise henüz siftah yapamadı. Diğer 2 takım da Konyaspor ve Antalyaspor. En çok transfere Çaykur Rizespor (4) imza attı. Dört büyüklerde tek transfer yapan ekip genç oyuncular Dorukhan ve Güven'i alan Beşiktaş oldu. Şampiyonluk yarışında yer alması beklenen Başakşehir ise kadrosuna bir tek Soner Aydoğdu'yu dahil etti.



RESMİLEŞEN ANLAŞMALAR

Başakşehir:........................................ Soner

Beşiktaş:..........................Dorukhan, Güven

Göztepe:........................................ Alpaslan

Sivasspor:............................ Erdoğan, Uğur

Kasımpaşa:.............................Özgür, Khalili

Kayserispor:...................Bilal, Sakıb, Hasan

Y.Malatya:............. Mitchell, Ahmed, Aleksic

Akhisarspor:....................................... Güray

Alanyaspor:............................. Kaan, Hasan

Bursaspor:....................................Atanasov

Ç.Rizespor:.....Samudio, Mustafa, Talbi, Ali

Ankaragücü:.......................... Bifouma, Faty

BŞB Erzurumspor:.......... Leo Schwechlen



- BİR GÖRÜŞ - Metin TEKİN

İstenilen seviyede olması zor

Şu bir gerçek; evet kupanın oynanması bu süreci etkiliyor ama bu transferlerin sayısal olarak istenilen düzeyde olmamasının en önemli sebebi mali durumlar. Özellikle üç büyüklerin UEFA kriterlerine göre transfer yapmak zorunda olmaları kulüplerin manevra kabiliyetini etkiliyor. Bundan sonra değişir mi? Elbette hız alacaktır ama ben bu senenin geçen senelerle kıyaslandığında hem nitelik hem de nicelik olarak istenilen seviyede olmasının zor olduğunu düşünüyorum. Buna üç büyük İstanbul takımı da dahil.

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