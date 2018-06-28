UEFA'dan Milan'a 2 yıl men cezası

UEFA, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Seri A ekibi Milan'a finansal fair play yükümlüklerine uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası verdi.

UEFA, incelemeye aldığı İtalyan ekibi hakkında hükmettiği kararı bugün resmi internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada Milan kulübünün finansal fair play yükümlülüklerini ihlal ettiği ve bu gerekçeyle katılmayı hak ettiği ilk iki Avrupa kupasında yer alamayacağını duyurdu.

2017-18 sezonunu 6. sırada tamamlayan Milan, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandığından cezasının ilk yılını önümüzdeki sezon çekecek.

Öte yandan Milan'ın bu kararla ilgili Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz hakkı bulunuyor.