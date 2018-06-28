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'dan 'a 2 yıl men cezası

, İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekibi 'a, Finansal Fair Play yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 01:31 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 04:04
UEFA'dan Milan'a 2 yıl men cezası

, milli futbolcu 'nun forma giydiği Seri A ekibi 'a finansal fair play yükümlüklerine uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası verdi.

UEFA, incelemeye aldığı İtalyan ekibi hakkında hükmettiği kararı bugün resmi internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada Milan kulübünün finansal fair play yükümlülüklerini ihlal ettiği ve bu gerekçeyle katılmayı hak ettiği ilk iki Avrupa kupasında yer alamayacağını duyurdu.

2017-18 sezonunu 6. sırada tamamlayan Milan, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandığından cezasının ilk yılını önümüzdeki sezon çekecek.

Öte yandan Milan'ın bu kararla ilgili Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz hakkı bulunuyor.

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UEFA'dan Milan'a 2 yıl men cezası
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