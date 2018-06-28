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: Wijnaldum’u ikna edeyim mi?

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Ryan Babel: Wijnaldum’u ikna edeyim mi?
, İnstagram hesabından yakın arkadaşı olan ve Liverpool forması giyen Georginio Wijnaldum ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Taraftara da "Sizce Wijnaldum'u Beşiktaş'a gelmeye ikna etmeli miyim?" sorusunu yöneltti. Hollandalı yıldızın takipçilerinin yüzde 88'i "Evet" cevabını verdi. Babel'in bu paylaşımı büyük heyecan yarattı.



RAFAEL'DE BÜYÜK FARK
'ın, sağ beke düşündüğü Rafael için kulübü Lyon'a 2 milyon Euro teklif ettiği ancak Fransız ekibinin 5 milyon Euro istediği öğrenildi. Kendisine 1.7 milyon Euro önerilen Brezilyalı yıldızın da 2.2 milyon Euro'dan kapıyı açtığı belirtildi.



?DORUKHAN VE GÜVEN İMZALADI
Beşiktaş'ın; anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın'la da 4 yıllık mukavele yaptı. İmza töreninde Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner hazır bulundu.
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Ryan Babel: Wijnaldum’u ikna edeyim mi?
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