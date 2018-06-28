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Yıldız futbolcu , Alman taraftarlarla kavga etti

'nın 'ye mağlup olup 'na veda etmesi sonrasını Alman futbolcu taraftarlarla kavga etti. 1938'den bu yana ilk kez Dünya Kupası gruplarında elenen Almanya'nın taraftarları adeta çılgına döndü. Yıldız futbolcu Mesut Özil ile tartışma yaşayan Alman taraftarlar, 90 dakikanın sonunda yıldız futbolcuya sözlü sataştılar.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 07:24
Yıldız futbolcu Mesut Özil, Alman taraftarlarla kavga etti

dün oynanan mücadelesinde 2-0 mağlup olarak 'nda ilk kez gruplara veda etti. Almanya'da maç sonunda oldukça gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Alman yıldız , Alman taraftarlarla gerginlik yaşadı. Soyunma odasına doğru giderken Alman taraftarlar Mesut Özil'e sözlü olarak sataştılar. Yaşanan tartışmaya kaleci antronörü Köpke de dahil olurken, tecrübeli isim ve milli takım korumalarından Björn Borgmann olayı yatıştırmaya çalıştı.

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Yıldız futbolcu Mesut Özil, Alman taraftarlarla kavga etti
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