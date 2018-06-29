10 maçta Fenerbahçe analizi

PHILLIP COCU imza töreninde yeni takımının maçlarını izlediğini söylemişti. Hollandalı çalıştırıcının 2 Vardar, 2 Başakşehir, 2 Beşiktaş, 2 G.Saray ve İstanbul
'daki Trabzonspor maçı ile kupa finalindeki Akhisarspor karşılaşmalarını analiz ettiği ve bu maçlar üzerinden hazırladığı raporunu Sportif Direktör Comolli ile paylaştığı öğrenildi. İşte yaptığı tespitler:
VARDAR; F.Bahçe bu kadar zayıf bir forvetle (Ahmethan) sahaya çıkamaz. 7 (Alper) ve 8 (Ozan) numaraların aynı anda sahada olması inanılmaz. 5 (Topal) numara kesinlikle stoper oynamamalı. İki kanat (Valbuena ve Dirar) oyuncusu çok verimsiz.
TRABZONSPOR (2-2); 7 (Alper) numaradan oyunun aklı olmasının beklenmesi hata olmuş. Arkada 6 defans oyuncusu olmasına rağmen 2 gol yenmesi kabul edilemez.
BAŞAKŞEHİR; 14 (Neto) numara gibi bir oyuncuyu istemiyorum. Maçı berabere bitirmek için (Dirar-Şener) yapılan değişiklik yenilgiyi hazırlamış. 89 (Josef) numara oyunun içinde olan bir futbolcu değil... Benim için ideal takım ikinci maçta sahadaki takım.
BEŞİKTAŞ; 11 (Mehmet Ekici
) numara iyi bir oyuncu. Ama eksiği çok. Onu tanımak istiyorum. Bu kadar gergin maçlar oynayamayız. Bunu asla kabul edemem.
G.SARAY; iki maçta 3 forvet değişmiş… 17 (Dirar), 89 (Josef) ve 33 (Roman) numaralar dışında sahada kalan aynı isim yok. Bu kabul edilemez. Futbol devamlılık oyunudur.
AKHİSAR (KUPA FİNALİ); Bir takım ayağına gelen bu kadar fazla şansı kaçıramaz. Sezona başlandığı gibi kötü bitirilmiş.