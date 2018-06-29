Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Badji'nin bonservis bedeli belli oldu

Badji'nin bonservis bedeli belli oldu

’un listesinde ilk sırada yer alan ’nin yeşil-beyazlı kulübe imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 12:24
Badji'nin bonservis bedeli belli oldu

Yeni sezon öncesi yalnızca Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jani Atanasov'u kadrosuna katan yeşil-beyazlı ekipte, çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın da ısrarla istediği transferi için görüşmelerde son aşamaya gelen yönetimi, hem 28 yaşındaki oyuncu hem de kulübü Belçika'nın Anderlecht ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Badji'nin bonservis bedeli için 600 bin euro ödeneceği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Badji'nin bonservis bedeli belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN