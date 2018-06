Bir dibe vuruş öyküsü...

MARADONA

BUGÜN NELER OLDU

Son Dünya Kupası 'nın sahibi Almanya 'nın gruptan çıkamayacağını söylemek fazla iddialı bir tahmin olurdu ama bu kadronun yarı final göremeyeceğini söylemek o kadar da zor değildi. 2010-12, iki turnuvayı hedefleyen jenerasyon, İspanyolların çıtaya tavan yaptıkları dönemde istediğini kazanamadı ama 2014, nesil geçişi yaşanırken derin de bir nefes aldırdı. Joachim Löw burada fazla vefalı ve duygusal davrandı. Rakamlar çok şeyi anlatıyor.. Verimsizlik savunmayı da dibe vurdurdu. 2014 Dünya Kupası'nda Alman defansı 22 gol girişiminde bir gol yerken, Euro 2016'da bu rakam 17'ye düştü ve acı son. Rusya 'daki üç maçta Alman kalesine gelen her 7 şuttan biri gol oldu. Şimdi ağabeyler formayı çıkartacak, yeni jenerasyon ne kadar "Alman Milli Takımı" olabilecek, bunu da 2020'de göreceğiz.2002Dünya Kupası'nda bizim için en etkileyici fotoğraf karelerinden biriydi. Brezilya ile oynadığımız yarı finalde mağlubiyetin üzüntüsünü yaşayan yüzünü ay yıldızlı bayrağımızı resmetmiş genç kızın gözyaşları hepimizi derinden etkilemişti. Saf bir hüzündü o finalin kapısından dönüldüğü gün. O gözyaşlarının sahibinin Harika Güral olduğunu da kısa bir zaman sonra öğrendik. Almanların, Güney Kore 'ye 2-0 yenildiği ve turnuvaya çok erken veda ettiği 90 dakikanın ardından bir taraftarın hüznü bana 2002'yi hatırlattı. İki yanağına Alman bayrağını çizdiren genç kızın gözyaşları ve akan boyalar.Fotoğrafa baktıktan sonra Bebe Valdes&Diego el Cigala'dan dinleyin " Lagrimas Negras "ı...turnuva dışında kalınca Roma'dan bir gazeteci not düşmüştü sosyal medyaya: "Bir jenerasyon Dünya Kupası hatırası olmadan büyüyecek. Bu güzelliği çaldık bu çocuklardan!" Okuduğumda "Biz ne yapalım peki?" demiştim. İtalyanlar elenince soluğu İbiza ve Formantera'da aldı. Corriere dello Sport'un dünkü manşeti manidardı. Gazetenin yayın yönetmeni Ivan Zazzaroni kelime oyunlarını seven bir gazeteci.manşeti de nefisti.Arjantinli efsane, takımına verdiği destekle değil, yine sansasyonla gündeme geldi?Kariyerindedoping vakası olan, uyuşturucudan kurtulmak için defalarca tedavi gören,Futbolu bırakmış bir insan hayat boyu bu sorumlulukla yaşamalı mı rol modeli olmak, için bu Avrupa'da bugünlerde çok tartışılıyor. Maradona olmak, her sabah yataktan dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi mi değil mi diye kalkmak kolay değil ama Arjantinli efsanenin, Dünya Kupası'ndaki taraftar hali de en çok sevenlerine bile "Yeter" dedirtti. FIFA , Dünya Kupası boyunca Maradona'ya günlük 11 bin Euro veriyor. Ulaşım, oteller, localar bedava. Maradona bunun karşılığında Arjantin Milli Takımı maçlarında sahadakilerden rol çalıyor, sağlığı iyi değil, refakatçısı olmadan zor yürüyor.