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Elyounoussi 18 milyon euroya 'da

İngiltere temsilcisi , Basel'de forma giyen Fas asıllı Norveçli 'yi renklerine bağladı.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 17:29
Elyounoussi 18 milyon euroya Southampton'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Basel'de forma giyen Muhammed Elyounoussi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Fas asıllı Norveçli orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınına göre, , 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için İsviçre ekibi Basel'e 18 milyon euro ödeyecek.

Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen , geçen sezon Basel formasıyla 44 maçta 13 gol ve 17 asiste imza atmıştı.

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Elyounoussi 18 milyon euroya Southampton'da
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