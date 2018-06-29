Fenerbahçe Yönetimi'nde görev dağılımı yapıldı

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev bölümü yapıldı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama sonrasında görev dağılımı şöyle:
Ali Y. Koç: Başkan
Semih Özsoy: Başkan Vekili; Basın Sözcüsü; Basketbol Şubesi
Mehmet Burhan Karaçam: Başkan Yardımcısı; Muhasip Üye; Kurumsal Yapılanma
Nevres Erol Bilecik: FENERIUM; Teknoloji ve Dijital Dönüşüm, Fenercell
Sevil Zeynep Becan: Genel Sekreter; Üye İlişkileri; Şube ve Dernekler
Şaban Erdikler: Kamu İlişkileri; Vergi ve Mali İşler
Mustafa Tankut Turnaoğlu: Pazarlama ve Gelir Yaratma; Marka Yönetimi
Fethi Pekin: Hukuk İşleri
Metin Şen: Taraftar Komitesi; Pazarlama ve Gelir Yaratma Yardımcısı
Turhan Şahin: Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri
Mustafa Kemal Danabaş: Stat ve Sportif Tesisler, Spor Şubeleri Sorumlusu
Acar Sertaç Komsuoğlu: FB Medya (FBTV, FB Radyo, Dergi); Kamu İlişkileri Yardımcısı, Fenerbahçe Turizm ve Catering
Simla Türker Bayazıt: Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk
Ömer Okan: Yatırım, Projeler ve Gayrimenkuller; Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri Yardımcısı
Burak Çağlan Kızılhan: Yatırım, Projeler ve Gayrimenkuller
Yedek Üyelerin görev dağılımı şu şekilde:
Belgin Aral: Vergi ve Mali İşler Yardımcısı, Üye İlişkileri Yardımcısı
Alper Pirşen: Hukuk İşleri Yardımcısı
Ozan Korman Tarman: Dış İlişkiler, Marka Yönetimi Yardımcısı
Metin Sipahioğlu: Kurumsal İletişim (WEB, Sosyal Medya), Basketbol Kadın Şubesi Yardımcısı
Selahattin Baki: Dış İlişkiler Yardımcısı
Muhittin İlker Dinçay: Spor Şubeleri Sorumlusu Yardımcısı; Voleybol Şubesi Yardımcısı
Esra Nazlı Ercan: Üye İlişkileri Yardımcısı, Sosyal Sorumluluk Yardımcısı