Fenerbahçe Yönetimi'nde görev dağılımı yapıldı

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev bölümü yapıldı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama sonrasında görev dağılımı şöyle:

Ali Y. Koç: Başkan

Semih Özsoy: Başkan Vekili; Basın Sözcüsü; Basketbol Şubesi

Mehmet Burhan Karaçam: Başkan Yardımcısı; Muhasip Üye; Kurumsal Yapılanma

Nevres Erol Bilecik: FENERIUM; Teknoloji ve Dijital Dönüşüm, Fenercell

Sevil Zeynep Becan: Genel Sekreter; Üye İlişkileri; Şube ve Dernekler

Şaban Erdikler: Kamu İlişkileri; Vergi ve Mali İşler

Mustafa Tankut Turnaoğlu: Pazarlama ve Gelir Yaratma; Marka Yönetimi

Fethi Pekin: Hukuk İşleri

Metin Şen: Taraftar Komitesi; Pazarlama ve Gelir Yaratma Yardımcısı

Turhan Şahin: Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri

Mustafa Kemal Danabaş: Stat ve Sportif Tesisler, Spor Şubeleri Sorumlusu

Acar Sertaç Komsuoğlu: FB Medya (FBTV, FB Radyo, Dergi); Kamu İlişkileri Yardımcısı, Fenerbahçe Turizm ve Catering

Simla Türker Bayazıt: Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk

Ömer Okan: Yatırım, Projeler ve Gayrimenkuller; Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri Yardımcısı

Burak Çağlan Kızılhan: Yatırım, Projeler ve Gayrimenkuller

Yedek Üyelerin görev dağılımı şu şekilde:

Belgin Aral: Vergi ve Mali İşler Yardımcısı, Üye İlişkileri Yardımcısı

Alper Pirşen: Hukuk İşleri Yardımcısı

Ozan Korman Tarman: Dış İlişkiler, Marka Yönetimi Yardımcısı

Metin Sipahioğlu: Kurumsal İletişim (WEB, Sosyal Medya), Basketbol Kadın Şubesi Yardımcısı

Selahattin Baki: Dış İlişkiler Yardımcısı

Muhittin İlker Dinçay: Spor Şubeleri Sorumlusu Yardımcısı; Voleybol Şubesi Yardımcısı

Esra Nazlı Ercan: Üye İlişkileri Yardımcısı, Sosyal Sorumluluk Yardımcısı