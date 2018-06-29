Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

, 'de yeni sezon hazırlıklarına bugün yönetiminde 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Tolga Ciğerci sağ ayak baş parmağındaki sakatlık sebebiyle çalışmalara katılmadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 20:03
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına devam etti.

Sabah saatlerinde 'nde bir araya gelen sarı kırmızılı takımda oyuncuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçti. Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrol kapsamında Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Tarık Çamdal, Yunus Akgün, Boran Güngör, İsmail Çipe, Doğan Can Davas ve Berk Balaban'a çeşitli testler uygulandı.

Sarı kırmızılı takım, akşam saatlerinde ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman yaptı. Teknik direktör yönetiminde Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yapılan idmanda anatomik adaptasyon ve core stabilizasyon çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, açma germe ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tolga Ciğerci, sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.00'da ve 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

İşte Spor Toto Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN