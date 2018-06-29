Gazişehir Gaziantep Rydell Poepon ile anlaştı

Son iki sezonda Spor Toto 1.Lig'de attığı toplam 36 gol ile en çok gol atan futbolcu olarak dikkat çeken Rydell Poepon, Gazişehir Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcu Poepon'a imza attıran Gazişehir, hücum noktasındaki eksikliğini önemli ölçüde gidermesi bekleniyor.

Hafta başından bu yana altıncı transferini yapan Gazişehir'de kadroyu güçlendirme çalışmalarının süreceği belirtildi. Özellikle orta saha, defans ve kaleci mevkilerine takviye yapması beklenen Gaziantep ekibinde önümüzdeki günlerin de hareketli geçmesi bekleniyor.

RYDELL POEPON

Rydell Poepon, 28 Ağustos 1987 yılında Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine ise dünyanın önde gelen takımlarından Ajax alt yapısında başlayan golcü futbolcu, buradan ise sırasıyla Willem ll, De Graafschap, ADO Den Haag, NAC Breda, Valenciennes FC, Roda JC ve son olarak Boluspor formalarını giydi. Atletik yapısı ve net gol vuruşlarıyla öne çıkan 1,81 cm boyundaki başarılı futbolcu, kariyerinde oynadığı 402 resmi müsabakada toplam 116 gol atıp, 42 asist yapma başarısı gösterdi. Golcü futbolcu özellikle Spor Toto 1. Lig'de son iki sezonda oynadığı karşılaşmalarda attığı 36 golle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.