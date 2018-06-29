İbrahim Akın 1 yıl daha Altay’da

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Altay, tecrübeli ismi İbrahim Akın ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Altyapısından yetiştiği kulübüne 12 yıl sonra dönerek önce 3. Lig'de, son olarak da 2. Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan usta krampon, kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın ile bir araya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Siyah-beyazlı forma ile 3. Lig'de 7 gol atan, 2. Lig'de ise geçen sezon 3 kez rakip fileleri sarsıp şampiyonluk yolunda büyük katkısı olan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Yuvam" dediği Altay'da kalmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. "Altayımız, mazisi ve temsil ettiği değerler gibi büyük hedeflere koşup hak ettiği Süper Lig'e ulaşacak" diyen Akın, "Bu hedefe ulaşılmasında benim de katkımın olması en büyük dileğim. Bugüne kadarki görüşmelerimizde tarafımdan kaynaklanan bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Bu süreçte meydana gelen bilgi kirliliğinden ötürü tüm camiamızdan özür dilerim. Açılan bu yeni sayfa Altayımız için hayırlı olsun. Kulüp Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ile Sportif Direktörümüz Özden Töraydın büyük bir sorumluluk ve önemli bir görev üstlendiler. Bugüne kadar üstüne düşen görevi fazlasıyla yapan başkanımız, oyuncu arkadaşlarım ve büyük taraftarımız, camiamızın hak ettiği başarıların teminatı olacaktır" şeklinde konuştu.