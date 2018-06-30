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Son 16 Turu'nda ikinci randevu: Uruguay-

Son 16 turu'na günün ikinci maçında; grup maçlarında gol yemeyen Fernando Musleralı Uruguay, 4 gollü ’nun 'i ile karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 30.6.2018
2018 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ikinci randevu: Uruguay-Portekiz

A Grubu'nu 9 puanla lider bitiren Uruguay ile B Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan bugün Fisht Stadı'nda karşılaşıyor. Gruplarda gol yemeyen Uruguay'ın G.Saraylı kalecisi Muslera, Beşiktaşlı Pepe ve Quaresma'nın da forma giydiği 3 maçta 4 gol atan Ronaldo'lu Portekiz karşısına çıkacak. TSİ 21.00'de oynanacak maç 1'den ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11:
URUGUAY: Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt, Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur, Cavani, Suarez.
PORTEKIZ: Patricio, Soares, , Fonte, Guerreiro, , Carvalho, Moutinho, Mario, Ronaldo, Silva.

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2018 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ikinci randevu: Uruguay-Portekiz
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