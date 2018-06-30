2018 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ikinci randevu: Uruguay-Portekiz

A Grubu'nu 9 puanla lider bitiren Uruguay ile B Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Portekiz bugün Fisht Stadı'nda karşılaşıyor. Gruplarda gol yemeyen Uruguay'ın G.Saraylı kalecisi Muslera, Beşiktaşlı Pepe ve Quaresma'nın da forma giydiği 3 maçta 4 gol atan Ronaldo'lu Portekiz karşısına çıkacak. TSİ 21.00'de oynanacak maç TRT 1'den ekranlara gelecek.



MUHTEMEL 11:

URUGUAY: Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt, Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur, Cavani, Suarez.

PORTEKIZ: Patricio, Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro, Quaresma, Carvalho, Moutinho, Mario, Ronaldo, Silva.

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