Alexander Ceferin: Ben olsam çok panik yapmazdım

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, CNN Türk'te "UEFA Başkanı Özel" programının konuğu oldu. Ceferin, Galatasaray'ın davasından Türkiye'nin 2024 adaylığına, Dünya Kupası'ndan Türk futboluna kadar açıklamalarda bulundu. Önce Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasının Hakem Komisyonu'nca incelenmesini yorumlayan Ceferin, "Yönetmeliğimize göre hakem komisyonunun bazı durumlarda araştırma komisyonunun kararını düzeltme hakkı bulunuyor. Ama bu bir şey değişecek anlamına da gelmiyor. Aslında büyük bir anlam da yüklememek lazım. Dosyaya bakacak ve revize gerekip gerekmediğine karar verecekler. Bu sık yapılan bir uygulama. Anlaşma aynı şekilde devam ediyor ve güncel. Bunu biliyoruz çünkü hakem komisyonu değişiklik talep etmedi" diye konuştu.



UYMAYANLAR DÜŞÜNSÜN

Finansal Fair Play'in, kriterlere uymayan takımlar için tehlike arz ettiğinin altını çizen Ceferin, "Türkiye'deki sürecin iyiye doğru geliştiğini düşünüyorum. Dünyaca tanınan ciddi iş adamlarının kulüplerde başa geçmesi beni fazlasıyla sevindiriyor. Türkiye'de futbola nasıl bir tutkuyla bağlı olunduğunu gördüğümde gelecek adına çok umutlanıyorum. Ben olsam çok panik yapmazdım" dedi.



DEVLER LİGİ'NDE VAR İÇİN ERKEN

Dünya Kupası'nda birçok maçın sonucunu değiştiren VAR sisteminin soru işaretleri olduğunu söyleyen UEFA Başkanı, "Mesela video yardımcı hakem odasındaki kişilerin, hakemi ne zaman uyardığını biliyor muyuz? Daha şeffaf olmalı. Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirme yapacağız. Ama sezona bu sistemle başlamayacağız. Hazır olduğumuzu görürsek de büyük ihtimalle eleme turlarından sonra başlatırız" diye konuştu.



CENGİZ ÜNDER'DE STAR POTANSİYELİ VAR

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i çok beğendiğini vurgulayan Ceferin, "Onu sanırım 2 kere seyrettim. Süperstar olma yolunda. Ancak herkes gibi onun da şansa ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.



TÜRKİYE 2024 İÇİN GÜÇLÜ BİR ÜLKE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımızı değerlendiren Ceferin, "Türkiye her halükarda bu tip organizasyonları yapabilecek güçlü bir ülke" dedi

2020'DE Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına değinen Ceferin, "Türkiye ekonomik olsun, diğer unsurlar açısından da dünyanın en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek güçte. Sporda uzak ara en büyük organizasyon Şampiyonlar Ligi finalidir. Örneğin Superbowl'dan bile büyük. O yüzden Türkiye'nin herhangi bir organizasyona ev sahipliği yapamayacağını düşünemiyorum. Ancak şu an yorum yapmak için erken olduğuna inanıyorum. Birçok yerde sanki iki çocuğum yarışıyormuş gibi hissettiğimi söyledim. İnanılmaz dost iki futbol federasyonu, ekonomik olarak çok güçlü iki ülke. O açıdan bakıldığında kim kaybederse ona yazık olacak gibi görüyorum" ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU