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, kampının ilk idmanını yaptı

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan , yurt dışı kampı için 'yı tercih etti. Siyah beyazlılarda izinleri devam eden Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Gary Medel ve Adriano ile 'ten özel izin alan Gökhan Töre idmanda yer almadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 21:09 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 21:10
Beşiktaş, Slovakya kampının ilk idmanını yaptı

Bugün öğleden sonra 'nın Bratislava şehrine gelen siyah beyazlılar, şehre 30 kilometre uzaklıktaki Samorin bölgesinde kampa başladı.

Akşam saatlerinde 1.5 saate yakın idman yapan futbolcuları ve teknik heyeti kötü bir sürpriz karşıladı. Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olan rüzgarın antrenman sahasında da fazlasıyla hissedilmesi, güneş olmasına rağmen bir hayli soğuk bir havada çalışma yapılmasına sebep oldu.

Çalışma boyunca sık sık futbolcularla toplantılar yapan teknik direktör taktik antrenmanlara ağırlık vereceğini daha ilk günden hissettirdi. İdman boyunca 3 kez oyuncuları toplayarak onlara neler yapmaları gerektiğini anlatan tecrübeli teknik adamın idman başında Vagner Love ile uzun süre bire bir görüşme yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Kısa süren kondisyon hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 çalışması yapan futbolcular antrenmanın geri kalan bölümünde yarı sahada tek pasa dayalı taktik program gerçekleştirdi. Taktik çalışmanın ardından yapılan koşu çalışmaları ile Samorin kampının ilk idmanı sona erdi.

İzinleri devam eden Oğuzhan, Babel, Medel ve Adriano ile Şenol Güneş'ten özel izin alan Gökhan Töre idmanda yer almadı.

, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

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Beşiktaş, Slovakya kampının ilk idmanını yaptı
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