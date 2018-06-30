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'ta 'in yardımcısı oldu

'ta uzun süredir devam eden yardımcı antrenör arayışlarında mutlu sona gelindi. 2010-11 sezonunda Beşiktaş forması giyen Hernandez, 'in yardımcısı oldu. Geride bıraktığımız sezonda 'in U19 takımının antrenörlüğünü yapan Guti'nin, eflatun beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 22:44 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 04:51
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı Guti oldu

'ta teknik direktör 'in yardımcısı, eski siyah beyazlı futbolcu Hernandez oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da start veren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacak isim netleşti. Siyah beyazlı kulüp, bir dönem Beşiktaş forması giyen efsane futbolcu Guti Hernandez'i Güneş'in yardımcılığına getirdi. Guti son olarak U19 Takımı'nı çalıştırmıştı.

2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı Guti oldu
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