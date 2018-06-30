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Futbolun süperleri taçlanacak

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Futbolun süperleri taçlanacak
Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN SPORTS 'Futbolun Süperleri'ni ödüllendiriyor. 2017-18 İlhan Cavcav Sezonu'nun 'Süper'leri, SABAH yazarları Rıdvan Dilmen ve Metin Tekin'in yanı sıra Marcel Desailly, Mircea Lucescu, Şansal Büyüka, Mustafa Denizli, Bülent Korkmaz, Güntekin Onay, Kaan Terzioğlu'nun yer aldığı jüri ile www.futbolunsuperleri.com adresi üzerinden taraftarın oylarıyla belirlenecek. Oylama 9 Ağustos'a kadar sürecek. Ödül töreni 12 Eylül'de yapılacak. Başkanı organizasyon için beIN SPORTS ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly'ye teşekkür ederken, "Türk futbolunun gala gecesi, UEFA EURO 2024 seçimi öncesi, ülkemiz için büyük bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.
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Futbolun süperleri taçlanacak
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