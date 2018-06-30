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liler Jimmy Durmaz’a destek için sokağa döküldü

Giriş Tarihi: 30.6.2018
İsveçliler Jimmy Durmaz’a destek için sokağa döküldü
'in başkenti Stockholm'de 'ndaki Almanya mağlubiyeti sonrası ölüm tehditlerine ve ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz için destek gösterisi düzenlendi. Gösteriye, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç Başbakan Yardımcısı Isabella Lövin, Jimmy Durmaz'ın babası Simon Durmaz ile sanat ve siyaset camiasından isimlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Göstericilerin büyük bir bölümü Jimmy Durmaz'ın 21 numaralı formasını giyerken, "İsveç'te ırkçılığa izin yok" yazılı pankart açıldı.
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İsveçliler Jimmy Durmaz’a destek için sokağa döküldü
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