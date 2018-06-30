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: Canımız yanıyor

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Mesut Özil: Canımız yanıyor
Alman basını ve ırkçılar, 'na veda etmenin faturasını Türk kökenli futbolcu 'e çıkarmaya çalışmaya devam ederken, Mesut Özil, sosyal medya üzerinden eleştirilere yanıt verdi. Twitter üzerinden açılan, "Irkçılığa hayır de" başlığını etiketleyerek bir açıklama yapan yıldız futbolcu, "Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmek canımızı fazlasıyla acıttı ve acıtıyor. Kabul etmek gerekir ki yeterince iyi değildik. Bu durumu atlatabilmek için biraz zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.
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Mesut Özil: Canımız yanıyor
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