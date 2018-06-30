Mesut Özil: Canımız yanıyor

Alman basını ve ırkçılar, Dünya Kupası
'na veda etmenin faturasını Türk kökenli futbolcu Mesut Özil
'e çıkarmaya çalışmaya devam ederken, Mesut Özil, sosyal medya üzerinden eleştirilere yanıt verdi. Twitter üzerinden açılan, "Irkçılığa hayır de" başlığını etiketleyerek bir açıklama yapan yıldız futbolcu, "Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmek canımızı fazlasıyla acıttı ve acıtıyor. Kabul etmek gerekir ki yeterince iyi değildik. Bu durumu atlatabilmek için biraz zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.