Ryan Donk’a kıyak kontrat

Galatasaray, geçen sezon Fatih Terim
'in gelmesiyle çıkışa geçen Ryan Donk
ile 1+1 yıllık sözleşme yeniledi. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Hollandalı futbolcunun 2018-2019 sezonu için net 1 milyon 895 bin Euro maaşın yanı sıra Süper Lig
ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5 bin Euro kazanacağı duyuruldu. Donk, önümüzdeki sezon 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda ayrıca 200 bin Euro prime hak kazanacak
ve sözleşmesi bir sezon daha uzayacak. Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Donk'a ödenecek rakımın yüksek olduğu eleştirisini yaptı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Puan başına prim ödemesini kaldıracağız" sözlerini hatırlatan taraftarlar, "Geçen sezon 1 milyon 500 bin Euro kazanan Donk'a 400 bin Euro zam yapılması şaşırtıcı" yorumunda bulundu.