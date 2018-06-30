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’a kıyak kontrat

Galatasaray, şampiyonluğun mimarları arasında olmayı başaran Donk’a jest yaptı. Hollandalı futbolcu 1+1 yıllık yeni sözleşmenin yanı sıra 400 bin Euro zammı kaptı

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Ryan Donk’a kıyak kontrat
Galatasaray, geçen sezon 'in gelmesiyle çıkışa geçen ile 1+1 yıllık sözleşme yeniledi. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Hollandalı futbolcunun 2018-2019 sezonu için net 1 milyon 895 bin Euro maaşın yanı sıra ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5 bin Euro kazanacağı duyuruldu. Donk, önümüzdeki sezon 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda ayrıca 200 bin Euro prime hak kazanacak ve sözleşmesi bir sezon daha uzayacak. Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Donk'a ödenecek rakımın yüksek olduğu eleştirisini yaptı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Puan başına prim ödemesini kaldıracağız" sözlerini hatırlatan taraftarlar, "Geçen sezon 1 milyon 500 bin Euro kazanan Donk'a 400 bin Euro zam yapılması şaşırtıcı" yorumunda bulundu.
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Ryan Donk’a kıyak kontrat
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