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Sabah ne dediyse o! Guti, ’ta

Teknik Direktörü ’in yeni yardımcısı SABAH SPOR’un 13 Haziran’da duyurduğu üzere oldu.

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Sabah ne dediyse o! Guti, Beşiktaş’ta

Kulübü, teknik direktör 'in yeni yardımcısını olarak belirledi. Siyahbeyazlılar, SABAH'ın 13 Haziran'da duyurduğu üzere 41 yaşındaki antrenör ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Senelik 350 bin Euro kazanacak Guti, çarşamba günü Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılarak işbaşı yapacak. Uzun yıllar forması giydikten sonra 2010-2012 arası Beşiktaş'ta oynayan Guti, akabinde futbolu bırakmış ve teknik adamlık için kolları sıvamıştı. Guti, geçen sezon Real Madrid'in 19 yaş altı takımını çalıştırmıştı.

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Sabah ne dediyse o! Guti, Beşiktaş’ta
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