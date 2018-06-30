Sabah ne dediyse o! Guti, Beşiktaş’ta

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısını Guti Hernandez olarak belirledi. Siyahbeyazlılar, SABAH'ın 13 Haziran'da duyurduğu üzere 41 yaşındaki antrenör ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Senelik 350 bin Euro kazanacak Guti, çarşamba günü Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılarak işbaşı yapacak. Uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra 2010-2012 arası Beşiktaş'ta oynayan Guti, akabinde futbolu bırakmış ve teknik adamlık için kolları sıvamıştı. Guti, geçen sezon Real Madrid'in 19 yaş altı takımını çalıştırmıştı.

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