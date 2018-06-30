Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Nagatomo resmen Galatasaray'da

İtalya'nın İnter takımı, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Inter'den yapılan açıklamada Nagatomo'nun transferi için Galatasaray ile anlaşıldığı açıklandı.

Inter Kulübü ayrıca, Nagatomo'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, yeni kulübünde başarılar diledi.

Japon futbolcu geçtiğimiz ocak ayında Galatasaray'a kiralık olarak gelmiş ve oynadığı futbolla sarı kırmızı takımın şampiyonluğuna önemli bir katkı sağlamıştı.

GALATASARAY NAGATOMO TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak oynayan Japon savunma oyuncusu Yuto Nagatomo'nun bonservisini aldı.

İki yıllık anlaşma yapılan Nagatomo'nun bonservisi için Inter Kulübüne 2,5 milyon avro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki sol beke de her sezon için 2 milyon avro verecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü Inter ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon avro sabit transfer ücreti ödenecektir."

GALATASARAY'DAN NAGATOMO'YA HOŞ GELDİN MESAJI

Galatasaray, Inter'den transfer edilen Yuto Nagatomo için resmi sitesinden bir 'hoş geldin' mesajı yayımladı.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Yuto Nagatomo'nun bonservisi İtalyan kulübü Inter'den alındı. Sarı-kırmızılı kulüp de sosyal medya hesabından Japon futbolcunun Samuraylı karikatürlü üzerinde Galatasaray forması bulunan bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Sol taraf sana emanet. Galatasaray'a yeniden hoş geldin" mesajı verildi.