‘VAR’lığı yokluğu belli değil! VAR sistemi, oyunun durmasına neden olan 13 faktör içinde 11. sırayı aldı

duyulan en büyük endişe, oyun akışını fazlaca keseceği yönündeydi. Ancak Dünya Kupası'nın ilk 32 maçı baz alındığında VAR, maç başına 31 saniye ile oyunun durmasına neden olan 13 ayrı sebep arasında yüzde 0.5'lik süre ile 11. sırada yer aldı. Oyunun durmasına en fazla neden olan durum maç başına 10 dakika 29 saniyeyle yüzde 10.80 paya sahip olan serbest vuruşlar oldu. Taç atışı 7 dakika 50 saniye ile ikinci, kale vuruşu 6 dakika 2 saniye ile 3. sırada yer aldı. Bu üçlüyü korner (4.4), sakatlık (4.3), oyuncu değişikliği (3.1), gol sevinci (3), kart (0.9), itiraz ve penaltı atışı (0.6), uyarı (0.3), tartışma (0.1) takip etti. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Video Hakem Sistemi (VAR) uygulamaya başlamadan önceAncak Rusya 'da uygulanan sistem bu endişenin ne kadar yersiz olduğunu gözler önüne serdi.VAR, maç başına 31 saniye ile oyunun durmasına neden olan 13 ayrı sebep arasında yüzde 0.5'lik süre ile 11. sırada yer aldı.maç başına 10 dakika 29 saniyeyle yüzde 10.80 paya sahip olanoldu.7 dakika 50 saniye ile ikinci,6 dakika 2 saniye ile 3. sırada yer aldı. Bu üçlüyü(4.4), sakatlık (4.3),(3.1),(3),(0.9),(0.6),(0.3),(0.1) takip etti.