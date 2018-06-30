‘VAR’lığı yokluğu belli değil!

Video Hakem Sistemi (VAR) uygulamaya başlamadan önce duyulan en büyük endişe, oyun akışını fazlaca keseceği yönündeydi.
Ancak Rusya
'da uygulanan sistem bu endişenin ne kadar yersiz olduğunu gözler önüne serdi. Dünya Kupası'nın ilk 32 maçı baz alındığında
VAR, maç başına 31 saniye ile oyunun durmasına neden olan 13 ayrı sebep arasında yüzde 0.5'lik süre ile 11. sırada yer aldı. Oyunun durmasına en fazla neden olan durum
maç başına 10 dakika 29 saniyeyle yüzde 10.80 paya sahip olan serbest vuruşlar
oldu. Taç atışı
7 dakika 50 saniye ile ikinci, kale vuruşu
6 dakika 2 saniye ile 3. sırada yer aldı. Bu üçlüyü korner
(4.4), sakatlık (4.3), oyuncu değişikliği
(3.1), gol sevinci
(3), kart
(0.9), itiraz ve penaltı atışı
(0.6), uyarı
(0.3), tartışma
(0.1) takip etti.