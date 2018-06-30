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‘VAR’lığı yokluğu belli değil!

VAR sistemi, oyunun durmasına neden olan 13 faktör içinde 11. sırayı aldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Video Hakem Sistemi (VAR) uygulamaya başlamadan önce duyulan en büyük endişe, oyun akışını fazlaca keseceği yönündeydi. Ancak 'da uygulanan sistem bu endişenin ne kadar yersiz olduğunu gözler önüne serdi. Dünya Kupası'nın ilk 32 maçı baz alındığında VAR, maç başına 31 saniye ile oyunun durmasına neden olan 13 ayrı sebep arasında yüzde 0.5'lik süre ile 11. sırada yer aldı. Oyunun durmasına en fazla neden olan durum maç başına 10 dakika 29 saniyeyle yüzde 10.80 paya sahip olan serbest vuruşlar oldu. Taç atışı 7 dakika 50 saniye ile ikinci, kale vuruşu 6 dakika 2 saniye ile 3. sırada yer aldı. Bu üçlüyü korner (4.4), sakatlık (4.3), oyuncu değişikliği (3.1), gol sevinci (3), kart (0.9), itiraz ve penaltı atışı (0.6), uyarı (0.3), tartışma (0.1) takip etti.
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‘VAR’lığı yokluğu belli değil!
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