Yuto Nagatomo'da mutlu son

GALATASARAY
, geçen sezonun devre arasında Inter'den kiraladığı ve şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Yuto Nagatomo'nun bonservisini alabilmek için uzun bir süredir büyük çaba harcıyordu. İtalyan basını, dün Japon oyuncu hakkında sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir haber yaptı. Prestijli spor gazetesi Corriere dello Sport, Aslan'ın Yuto Nagatomo transferini bitirdiğini müjdeledi. Söz konusu haberde; sarı-kırmızılıların Milano ekibiyle 3 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı el sıkıştığı ve transferin bir iki gün içerisinde resmen kamuoyuna duyurulacağı aktarıldı.