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Yuto Nagatomo'da mutlu son

İtalyan basını; 'ın uzun süredir bonservisini almak için uğraştığı Yuto Nagatomo için Inter'le 3 milyon Euro karşılığında anlaştığı ve transferin birkaç gün içinde resmen duyurulacağını aktardı.

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Yuto Nagatomo'da mutlu son
, geçen sezonun devre arasında Inter'den kiraladığı ve şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Yuto Nagatomo'nun bonservisini alabilmek için uzun bir süredir büyük çaba harcıyordu. İtalyan basını, dün Japon oyuncu hakkında sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir haber yaptı. Prestijli spor gazetesi Corriere dello Sport, Aslan'ın Yuto Nagatomo transferini bitirdiğini müjdeledi. Söz konusu haberde; sarı-kırmızılıların Milano ekibiyle 3 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı el sıkıştığı ve transferin bir iki gün içerisinde resmen kamuoyuna duyurulacağı aktarıldı.
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Yuto Nagatomo'da mutlu son
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