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’dan hamlesi

Transfer çalışmalarına hız veren ’da, ismi ön plana çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 14:36
Bursaspor’dan Eren Derdiyok hamlesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 'da, sürpriz bir isim gündeme geldi. İlk etapta bir orta saha, iki forvet transferi yapmayı planlayan yeşil-beyazlılarda, forması giyen golcü oyuncu 'un da listede olduğu öne sürüldü.

sporlu idarecilerin, geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile ligde çıktığı 19 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun transferi için nabız yokladığı bildirildi.

Stephane Badji transferinde son aşamaya gelen yeşil-beyazlıların, Beşiktaş'tan Vagner Love, Hull City ile sözleşmesi sona eren Uruguaylı golcü Abel Hernandez ve Portekiz'in Sporting Lizbon kulübü ile sözleşmesi sona eren Kosta Rika Milli Takımı'nın kaptanı Bryan Ruiz ile de temas halinde olduğu belirtildi.

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Bursaspor’dan Eren Derdiyok hamlesi
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