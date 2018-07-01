2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında Uruguay, Portekiz'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Uruguay ile Fransa arasındaki karşılaşma 6 Temmuz Cuma günü 17.00'da oynanacak.

URUGUAY 2-1 PORTEKİZ (MAÇ SONUCU)

Uruguay 1-0 Portekiz, 7' Edinson Cavani

Uruguay 1-1 Portekiz, 55' Pepe

Uruguay 2-1 Portekiz, 62' Edinson Cavani

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 6. dakikasında gelişen Portekiz atağında, Bernardo Silva'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ronaldo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

7. dakikada Luis Suarez'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa arka direkte yükselen Cavani, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada Uruguay'ın ceza alanı önünden kazandığı serbest atışta topun başına Luis Suarez geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Patricio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Uruguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Guerreiro'nun sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

62. dakikada Luis Suarez'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cavani, meşin yuvarlağı ayağının içiyle yaptığı vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skoru koruyan ve Portekiz'i 2-1 mağlup eden Uruguay, çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.

Fransa ile Uruguay arasındaki çeyrek final maçı, 6 Temmuz Cuma günü Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak.

FERNANDO MUSLERA İLK GOLÜNÜ PEPE'DEN YEDİ

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Beşiktaşlı Pepe'den yedi. Uruguay'ın 3'te 3 yaparak lider bitirdiği A Grubu maçlarını gol yemeden tamamlayan 32 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 55. dakikada Pepe'nin kafa vuruşunda topun ağlara gitmesine engel olamadı. Bu arada Pepe, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü kaydetti. Pepe ayrıca, 35 yaş 124 günle Portekiz'in turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.

Stat: Fisht

Hakemler: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)

Uruguay: Muslera, Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt, Torreira, Vecino, Nandez (Dk. 81 Sanchez), Bentancur (Dk. 64 Rodriguez), Luis Suarez, Cavani (Dk. 74 Stuani)

Portekiz: Rui Patricio, Ricardo, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien (Dk. 65 Quaresma), Bernardo Silva, Joao Mario (Dk. 85 Fernandes), Guedes (Dk. 74 Andre Silva), Ronaldo

Goller: Dk. 7 ve 62 Cavani (Uruguay), Dk. 55 Pepe (Portekiz)

Sarı kart: Dk. 90 Ronaldo (Portekiz)