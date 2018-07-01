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'i geçti, çeyrek finale yükseldi

, son 16 turu maçında 'i Edinson Cavani'nin 7. ve 62. dakikada attığı gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Portekiz'in tek golü 55. dakikada Pepe'den gelirken bu gol, Uruguay ve 'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki 597 dakikalık gol yememe serisine son verdi. Portekiz'in yıldız oyuncusu karşılaşmayı gol atamadan bitirdi ve Dünya Kupası tur maçlarındaki gol orucu devam etti.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 00:49 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 01:57
Uruguay Portekiz'i geçti, çeyrek finale yükseldi

son 16 turu maçında , 'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Uruguay ile Fransa arasındaki karşılaşma 6 Temmuz Cuma günü 17.00'da oynanacak.

URUGUAY 2-1 PORTEKİZ (MAÇ SONUCU)
Uruguay 1-0 Portekiz, 7' Edinson Cavani
Uruguay 1-1 Portekiz, 55' Pepe
Uruguay 2-1 Portekiz, 62' Edinson Cavani

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 6. dakikasında gelişen Portekiz atağında, Bernardo Silva'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ronaldo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

7. dakikada Luis Suarez'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa arka direkte yükselen Cavani, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada Uruguay'ın ceza alanı önünden kazandığı serbest atışta topun başına Luis Suarez geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Patricio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Uruguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Guerreiro'nun sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

62. dakikada Luis Suarez'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cavani, meşin yuvarlağı ayağının içiyle yaptığı vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skoru koruyan ve Portekiz'i 2-1 mağlup eden Uruguay, çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.

Fransa ile Uruguay arasındaki çeyrek final maçı, 6 Temmuz Cuma günü Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak.

FERNANDO MUSLERA İLK GOLÜNÜ PEPE'DEN YEDİ

'da forma giyen Uruguaylı kaleci , 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk golünü lı Pepe'den yedi. Uruguay'ın 3'te 3 yaparak lider bitirdiği A Grubu maçlarını gol yemeden tamamlayan 32 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 55. dakikada Pepe'nin kafa vuruşunda topun ağlara gitmesine engel olamadı. Bu arada Pepe, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü kaydetti. Pepe ayrıca, 35 yaş 124 günle Portekiz'in turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.

Stat: Fisht
Hakemler: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)
Uruguay: Muslera, Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt, Torreira, Vecino, Nandez (Dk. 81 Sanchez), Bentancur (Dk. 64 Rodriguez), Luis Suarez, Cavani (Dk. 74 Stuani)
Portekiz: Rui Patricio, Ricardo, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien (Dk. 65 Quaresma), Bernardo Silva, Joao Mario (Dk. 85 Fernandes), Guedes (Dk. 74 Andre Silva), Ronaldo
Goller: Dk. 7 ve 62 Cavani (Uruguay), Dk. 55 Pepe (Portekiz)
Sarı kart: Dk. 90 Ronaldo (Portekiz)

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Uruguay Portekiz'i geçti, çeyrek finale yükseldi
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