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e çıkan 'ya bir doping testi daha

'yı penaltılarda mağlup ederek e yükselen ’da, maç sonrası takım kalecisi Akınfeev, doping testine tabii tutuldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 22:01 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 22:04
Çeyrek finale çıkan Rusya'ya bir doping testi daha

'nın, ile son 16 müsabakasında karşılaşması ve penaltılara uzayan maçı kazanarak e yükselmesinden sonra şok bir gelişme yaşandı. tarafından maç sonrası Rusya kalecisi Akınfeev, FIFA'nın sağlık ekiplerince alınarak doping testine tabii tutuldu. İspanya maçının önceki günü yine Rus milli takım kampına giden FIFA sağlık komitesi tüm takıma doping kontrolü uygulamıştı. Başarılı bir performansla takımını çeyrek finale taşıyan Akınfeev'e doping testi, Rusya cephesinde kısa süreli şaşkınlığa sebep oldu.

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Çeyrek finale çıkan Rusya'ya bir doping testi daha
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