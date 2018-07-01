Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Guti'nin Beşiktaş kampına katılacağı tarih belli oldu

'nin kampına katılacağı tarih belli oldu

, Slovakya kampının 2'nci günüdeki ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptı. 'in yardımcılığı için anlaşılan 'nin Salı veya Çarşamba günü kampa katılması bekleniyor. 1 yıldır kulüpte görev yapan diyetisyen takımla birlikte Samorin'e gelirken futbolculara genel diyet programı uyguluyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 14:29
Guti'nin Beşiktaş kampına katılacağı tarih belli oldu

Teknik direktör yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Şenol Güneş tempoyu her geçen gün artırırken özellikle taktik çalışmalar kıran kırana geçiyor. 26 Temmuz'daki UEFA Avrupa Ligi elemesine kadar takımı hazır hale getirmek isteyen Güneş, taktik çalışmalarda yeni hücum organizasyonu üzerinde duruyor. Çift santrforlu sistem deneyen Güneş, Larin ve Love'u birlikte oynatırken geçmiş yıllarda olduğu gibi sık sık oyunu durdurarak uyarılar yaptı.

GUTI SALI VEYA ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR

Siyah-beyazlılarda izinden dönen takım çalışmasında yer alırken Gökha Töre'nin kampa geldiği ve akşam idmanına katılacağı öğrenildi. İzni devam eden Medel, Babel ve Adriano'nun da kısa süre içinde kampa katılacağı açıklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı için anlaşılan 'nin de Salı veya Çarşamba günü Samorin'e gelerek görevine başlayacağı gelen bilgiler arasında.

KAMPTA ÖZEL DİYETİSYEN

Teknik direktör Şenol Güneş, Slovakya kampına özel diyetisyen getirdi. 1 yıldır kulüpte görev yapan diyetisyen takımla birlikte Samorin'e gelirken futbolculara genel diyet programı uyguluyor. Müge Özyurt ayrıca her futbolcunun yağ ve kilo oranlarına göre özel programlar da hazırlıyor ve gün gün futbolcuların durumunu kontrol altında tutuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Müge Özyurt'un bir yıldır süre gelen çalışmalarından çok memnun olduğu ve bu yüzden kampa getirdiği öğrenildi. Samorin kampına akşam yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Guti'nin Beşiktaş kampına katılacağı tarih belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN