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- maçını canlı takip edin! son 16 turu maçında İspanya ile Rusya kozlarını paylaşıyor ve çeyrek finale yükselmenin yollarını arıyor... Maçı sabah.com.tr'den canlı edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 17:47
İspanya - Rusya [CANLI]

2018 son 16 turu maçında ile ev sahibi karşı karşıya geliyor. Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetiyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı 1'den canlı izleyebilir, sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSPANYA 1-1 RUSYA (İlk yarı sona erdi)
11' Ignashevich (Kendi Kalesine)
41' Dzyuba (penaltı)

İLK 11'LER

İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Isco, Silva, Asensio, Diego Costa

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Samedov, Kuzyaev, Golovin, Dzyuba

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İspanya - Rusya [CANLI]
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