İspanya - Rusya [CANLI]

2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında İspanya ile ev sahibi Rusya karşı karşıya geliyor. Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetiyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı TRT 1'den canlı izleyebilir, sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSPANYA 1-1 RUSYA (İlk yarı sona erdi)

11' Ignashevich (Kendi Kalesine)

41' Dzyuba (penaltı)

İLK 11'LER

İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Isco, Silva, Asensio, Diego Costa

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Samedov, Kuzyaev, Golovin, Dzyuba