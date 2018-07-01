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'ten, Alvaro 'ya flaş sözler

Yılda 4.3 milyon Euro garanti ücret alan Alvaro 'yu Slovakya kampına dahil etmeyen Teknik Direktörü , İspanyol golcüye bu kararını şu sözlerle açıkladı, “Birbirimize karşı dürüst olalım. Bir an önce kendi yolunu çizmen en iyisi."

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Şenol Güneş'ten, Alvaro Negredo'ya flaş sözler
'ın Slovakya kampı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Negredo gelecek sezon bizimle olmayacak" diyen teknik direktör , İspanyol forvetle de özel bir görüşme yaparak bu düşüncesini dile getirdi. "Birbirimize karşı dürüst olalım" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, yıldız futbolcuya maliyet- fayda denkleminde beklentilerin çok uzağında kaldığını söyledi.

KAMP KADROSUNA ALINMADI
Kulübün bütçeyi kısma kararı aldığını ve geçen seneki şartların artık olmadığını dile getiren Güneş, "Seni kadromda düşünmüyorum. Amacımız, maliyeti daha düşük, daha etkili bir golcü transfer etmek. İki taraf da boşuna vakit kaybı yaşamasın. Bir an önce kendi yolunu çizmen en doğrusu" dedi. Şenol Güneş, 'yu takımın Slovakya kampına da dahil etmedi.

Şenol hoca, Negredo'ya geçen sezon 43 maçta görev verdi. İspanyol forvet, 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

METİN TEKİN - BİR GÖRÜŞ -
Hoca net konuşmuş!
Şenol hocanın basın toplantısındaki açıklamaları gerçekten çok net söylemlerdi. Hiç sağa sola sapmadan çok net konuştu. Negredo'nun hiçbir şansının olmadığını ve kadrosunda düşünmediğini dile getirdi. Bunlar doğal ve profesyonel olarak da teknik kararlar. Şu da akla gelebilirdi; Negredo'yu bu kadar dışarıda bırakmadan değer katmak daha mı doğru olurdu? Ama bazen de takım yönetmek açısından böyle kesin kararlar gerekebiliyor. Şenol Güneş'in söylemleri çok doğru ve açık tespitlerdi.
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Şenol Güneş'ten, Alvaro Negredo'ya flaş sözler
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