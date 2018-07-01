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Spor Toto Süper Lig ekibi , Tunuslu defans oyuncusu  ve Ankara Demirspor'dan Çınar Tarhan’la anlaşma sağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 14:25
Montassar Talbi ve Çınar Tarhan Çaykur Rizespor’da

Transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışan Süper Lig ekibi , Tunuslu defans oyuncusu ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki defans oyuncusu Montassar Talbi ile 3 yıllığına anlaşma sağlandı. Önceki sezon Tunus Ligue Pro 1 Şampiyonu olan Esperance Tunis takımında oynayan Talbi, 14 maçta forma şansı bulurken 1 gol attı.

Yeşil mavililer, Ankara Demirspor'dan ile 4 yıllığına anlaştı. Geçtiğimiz sezon Ankara Demirspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 30 maç oynadı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.


Çınar Tarhan

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Montassar Talbi ve Çınar Tarhan Çaykur Rizespor’da
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