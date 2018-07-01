Montassar Talbi ve Çınar Tarhan Çaykur Rizespor’da

Transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Tunuslu defans oyuncusu Montassar Talbi ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki defans oyuncusu Montassar Talbi ile 3 yıllığına anlaşma sağlandı. Önceki sezon Tunus Ligue Pro 1 Şampiyonu olan Esperance Tunis takımında oynayan Talbi, 14 maçta forma şansı bulurken 1 gol attı.

Yeşil mavililer, Ankara Demirspor'dan Çınar Tarhan ile 4 yıllığına anlaştı. Geçtiğimiz sezon Ankara Demirspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 30 maç oynadı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.



Çınar Tarhan