Nagatomo’da mutlu son

Galatasaray
, geçen sezonun devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo
'nun bonservisini aldı. Japon oyuncu için Inter kulübüne 2,5 milyon Euro (Yaklaşık 13 milyon 400 bin TL)
ödeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki sol beke de her sezon için 2 milyon Euro (Yaklaşık 10 milyon 700 bin TL)
sabit ücret verecek. Galatasaray resmi sitesinden de Nagatamo'nun samuray kılıçlı karikatürünün altına, "Sol taraf sana emanet. Galatasaray'a yeniden hoş geldin"
yazıldı. Bu paylaşım Galatasaray taraftarlarından büyük beğeni topladı.. 'GÜNLERİ SAYIYORUM' Dünya Kupası
için Rusya'da olan Nagatomo sosyal medya hesabından Inter'e veda ederken, "Bana kucak açan Galatasaray ailesine teşekkür ederim. Yeniden buluşmak için günleri sayıyorum" dedi. BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ
Nagatomo yarım sezonda Galatasaray'ın şampiyonluğuna katkısı ve Japonya ile Dünya Kupası performansı sayesinde Inter'in pazarlıkta elini kuvvetlendirmişti. Bu yüzden bonservis rakamı normal. İtalya'da yılda 1.3 milyon Euro kazanan Japon sol bekin, G.Saray'daki maaşlara göre 2 milyon Euro alması da kabul edilebilir. Galatasaray, Japon oyuncunun ülkesinden gelecek turistleri kazanmak için ne yapar, onu da göreceğiz. TREZEGUET İTALYA YOLCUSU
Adı Galatasaray ile de anılan Kasımpaşa'nın futbolcusu Trezeguet, transferi hakkında İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuştu. 23 yaşındaki Mısırlı oyuncu, "Büyük ihtimalle Inter'e gideceğim, ardından da bir yıllığına Parma'ya kiralanacağım"
dedi. Başarılı oyuncuyu Kasımpaşa, Anderlecht kulübünden 2 milyon Euro'ya transfer etmişti. AKBABA ISRARI
Galatasaray, Emre Akbaba'dan vazgeçmiyor. Cimbom, 26 yaşındaki oyuncu için Aytemiz Alanyaspor'a takas olarak bir oyuncu artı 3 milyon Euro bonservis bedeli önermeyi planlıyor. Aslan, takasta gözden çıkarılan Tolga Ciğerci veya Ahmet Çalık'ı kullanmayı hedefliyor.