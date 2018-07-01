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Penaltılarda turu geçen oldu!

2018 FIFA son 16 turunda , 1-1 tamamlanan maçta 'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 19:44
Penaltılarda turu geçen Rusya oldu!

2018 son 16 turu maçında ile ev sahibi karşı karşıya geliyor. Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetiyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı 1'den canlı izleyebilir, sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSPANYA 1-1 RUSYA (maç uzatmalara gitti)
11' Ignashevich (Kendi Kalesine)
41' Dzyuba (penaltı)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan İspanya-Rusya maçı, uzatmalara gitti.

Karşılaşmada uzatmalarda da gol çıkmayınca maç penaltılara kaldı.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Rusya, 1-1 tamamlanan maçta İspanya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu.

İLK 11'LER

İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Isco, Silva, Asensio, Diego Costa

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Samedov, Kuzyaev, Golovin, Dzyuba

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Penaltılarda turu geçen Rusya oldu!
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