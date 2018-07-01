Penaltılarda turu geçen Rusya oldu!

2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında İspanya ile ev sahibi Rusya karşı karşıya geliyor. Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetiyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı TRT 1'den canlı izleyebilir, sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSPANYA 1-1 RUSYA (maç uzatmalara gitti)

11' Ignashevich (Kendi Kalesine)

41' Dzyuba (penaltı)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan İspanya-Rusya maçı, uzatmalara gitti.

Karşılaşmada uzatmalarda da gol çıkmayınca maç penaltılara kaldı.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Rusya, 1-1 tamamlanan maçta İspanya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu.

İLK 11'LER

İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Isco, Silva, Asensio, Diego Costa

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Samedov, Kuzyaev, Golovin, Dzyuba